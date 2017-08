GGD deelt gratis hepatitis B-vaccinaties uit tijdens Pride Amsterdam

Daling hepatitis B-infecties

Sinds een aantal jaar is er een daling van het aantal hepatitis B-infecties onder deze doelgroep in Amsterdam. Onderzoek heeft aangetoond dat deze afname te danken is aan het landelijke hepatitis B-vaccinatieprogramma dat sinds 2002 in Amsterdam loopt. Ondanks deze daling van het aantal hepatitis B-gevallen, benadrukt de GGD dat circa 10.000-12.000 homo-/biseksuele mannen nog niet gevaccineerd zijn, en ze roept hen op zich alsnog te laten vaccineren.

Gratis

Sinds 2002 worden homo-/biseksuele mannen in Amsterdam in het kader van een landelijk vaccinatieprogramma gratis gevaccineerd tegen hepatitis B. De gratis vaccinatie wordt bij de GGD aangeboden op de Soa-polikliniek en de afdeling Infectieziekten.

Uitgaanscircuit

Sinds 2006 vaccineert de GGD ook in het uitgaanscircuit. Een team van mannelijke verpleegkundigen en wervers trekt er één keer per maand op uit om mannen in het uitgaanscircuit te informeren en vaccineren.

Ruim 19.000 reeds gevaccineerd

Sinds de start van het landelijke vaccinatieprogramma zijn er via het programma ruim 19.000 mannen gratis gevaccineerd in Amsterdam. De GGD schat echter dat er in haar werkgebied circa 10.000-12.000 homo-/biseksuele mannen nog niet gevaccineerd zijn. Ook mannen van buiten Amsterdam zijn van harte welkom voor hun (vervolg)vaccinatie.

Gemakkelijk overdraagbaar

Naar schatting 1 op de 5 mannen in Amsterdam die seks heeft met mannen, komt in aanraking met hepatitis B. Hepatitis B is een leverontsteking die ernstig kan verlopen. De lever kan er blijvend beschadigd door raken en er kan leverkanker ontstaan. Verder kun je het virus bij je blijven dragen zonder dat je klachten hebt.

Je kunt het gemakkelijk overdragen, bijvoorbeeld via seksueel contact of bloed-bloedcontact, maar ook door het delen van scheermesjes, nagelschaartjes, tandenborstels e.d. Het virus is zeer besmettelijk, circa honderd maal besmettelijker dan hiv. Gebruik van condooms verkleint de kans op hepatitis B, maar beschermt niet volledig. Alleen een serie van drie vaccinaties kan hepatitis B voorkomen.

Vaccineren tijdens de Pride Amsterdam

Verpleegkundigen van de GGD Amsterdam zijn tijdens de Pride aanwezig op zaterdag 5 augustus op de locatie Reguliersdwarsstraat 33-H van 14.00 – 19.00 uur en een afspraak maken is niet nodig.