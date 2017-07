Ernstige vorm van apneu te behandelen met tongzenuwstimulator

Sinds kort kan KNO-arts Marcel Copper van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein patiënten met deze ernstige vorm van slaapapneu deze oplossing bieden', zo heeft het St. Antonius Ziekenhuis bekendgemaakt.

'Pacemaker'

Het innovatieve apparaatje, dat qua vorm en werking aan een pacemaker doet denken, wordt inmiddels vergoed vanuit het basispakket. Vooralsnog hebben alleen het St. Antonius en het OLVG in Amsterdam de kennis en kunde in huis om het kleine kastje bij patiënten te implanteren.

Slaaponderbrekingen

Ongeveer een half miljoen mensen in ons land heeft apneu, een aandoening waarbij tijdens de slaap de ademhaling regelmatig stilvalt. De slaaponderbrekingen die er het gevolg van zijn, kunnen tot allerlei klachten leiden. Voorbeelden zijn ernstige vermoeidheid, hart- en vaatziekten en schildklierstoornissen. De meest voorkomende vorm van apneu wordt het obstructieve slaapapneu-syndroom genoemd.

Mondbeugel en gezichtsmasker

Bekende behandelopties zijn aanpassing van de leefstijl en het gebruik van hulpmiddelen (mondbeugel of gezichtsmasker). Als die onvoldoende effect hebben, is tongzenuwstimulatie nu een nieuwe mogelijkheid. Het apparaatje is zo groot als een doosje lucifers. Er zitten twee draden aan vast, met aan beide uiteinden een elektrode.

Het ene uiteinde wordt tussen twee ribben geplaatst en registreert of er wordt ingeademd. De tweede elektrode krijgt een plek bij de tongzenuw. Zodra de ademhaling dreigt stil te vallen doordat de tong te ver terugzakt in de keel, krijgt de tongzenuw een lichte prikkel. Hierdoor gaat de tong automatisch naar voren en wordt obstructie van de luchtweg voorkomen.

Geen pijn

Via een lichte operatie wordt de ‘pacemaker voor de tong’ onderhuids bij de patiënt ingebracht. Met een afstandsbediening kan de stimulator bij het slapengaan worden aangezet. De prikkel richting tongzenuw is pijnloos. ‘Inmiddels hebben we hier twaalf patiënten mee geholpen en de resultaten zijn goed’, vertelt KNO-arts Marcel Copper.

‘Dankzij een investering vanuit ons St. Antonius innovatiefonds konden we dit bekostigen en ik ben ervan overtuigd dat deze techniek zich terugbetaalt in gezonde levensjaren voor veel patiënten. Ook omdat je indirect ziekten helpt voorkomen waar veel apneupatiënten vroeg of laat last van krijgen.’

Basispakket

Sinds kort wordt de implantatie van een tongzenuwstimulator vergoed vanuit het basispakket, zo heeft het Nederlands Zorginstituut besloten. Daarmee is de techniek het experimentele stadium voorbij. Om geen valse verwachtingen te wekken, geeft Copper aan dat de techniek nog niet voor elke patiënt met obstructieve slaapapneu geschikt is.