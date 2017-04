KWF blijft NFK toch financieel ondersteunen

Juridische procedure

'Met deze overeenkomst is een bedrag van 3,4 mln euro per jaar gemoeid, inclusief de bijdrage voor de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties. KWF wil altijd in gesprek zijn met haar partners, en dus ook met NFK. NFK heeft inmiddels aan KWF bevestigd dat zij in gesprek wil gaan. Een juridische procedure is vooralsnog niet aan de orde', stelt KWF.

Dialoog

'Er zijn in Nederland ruim 700.000 mensen die leven met en na kanker. Deze groep is groeiende. Hoe deze groep mensen in de toekomst het beste ondersteund kan worden in hun behoeften, wil KWF in een dialoog met alle relevante partijen, inclusief NFK, onderzoeken. Wij gaan dit op een open en constructieve wijze doen', aldus KWF.

KWF Kankerbestrijding probeert altijd in het belang van de patiënt te handelen. Dat is ook waarom we al jaren lang de Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK) financieren en via NFK ook een grote groep specifieke kankerpatiëntenorganisaties financieel ondersteunen.