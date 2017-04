Nieuwe behandeling herseninfarct in basisverzekering

Een nieuwe methode voor de behandeling van een herseninfarct is opgenomen in de basisverzekering. Het gaat om een ingreep waarbij een bloedstolsel uit een bloedvat in de hersenen wordt gehaald met een katheter; enigszins vergelijkbaar met dotteren. AMC-onderzoek dat op 6 april wordt gepubliceerd in the New England Journal of Medicine bewijst hoe effectief de behandeling is op de lange termijn.

Mede dankzij onderzoek van AMC-promovendus Lucie van den Berg en neuroloog prof. dr. Yvo Roos nam Minister Schippers deze nieuwe behandeling van een herseninfarct op in de basisverzekering. De onderzoekers toonden aan dat de innovatieve methode ook na twee jaar nog steeds gezondheidsvoordelen oplevert voor de patient. De onderzoeksresultaten werden eind 2016 al vertrouwelijk aan minister Schippers gepresenteerd, waarna de behandeling per 1 januari 2017 werd opgenomen in de basisverzekering.

Revolutionaire behandeling

Eind 2014 brak er een kleine revolutie uit in de wereld van artsen die herseninfarcten behandelen. Wat bij problemen in de bloedvaten bij het hart al jarenlang gemeengoed is, dotteren, bleek ook bij verstopte slagaders in de hersenen grote voordelen te hebben. De arts stuurt een dunne holle buis (katheter) via de bloedvaten naar het propje, klapt een stent uit in het propje en trekt het eruit. Ongeveer zoals een cardioloog een vernauwd bloedvat bij het hart te lijf gaat.

Deze MR CLEAN-studie, waaraan zeventien Nederlandse ziekenhuizen hebben meegedaan, liet zien dat deze nieuwe behandelmethode goed uitpakt. De resultaten van de MR CLEAN-studie werden in 2015 gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad de New England Journal of Medicine en vormden het begin van een nieuwe behandelstrategie voor patiënten met een herseninfarct. Onlangs ontvingen de onderzoekers voor dit baanbrekende onderzoek de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2017 van de Federatie Medisch Specialisten.

Zorgverzekering

Maar bewijs leveren dat iets werkt, is niet hetzelfde als de behandeling opgenomen krijgen in de zorgverzekering. Daarvoor zijn lange termijn resultaten nodig, concludeerde het Zorginstituut Nederland, dat advies uitbrengt aan het ministerie van Volksgezondheid over vergoedingen van behandelingen.

Het AMC heeft, in samenwerking met Erasmus MC en Maastricht UMC+, nu die bewijzen geleverd. Ook na twee jaar blijkt de nieuwe behandeling grote gezondheidsvoordelen te geven ten opzichte van de standaardbehandeling. Patiënten die de ingreep ondergingen, hebben nog steeds minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven na een herseninfarct.