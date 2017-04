'Verstopte' suiker zorgt voor te grote inname per dag

Veel Nederlanders hebben niet in de gaten hoeveel suiker zij dagelijks innemen. Dit blijkt uit onderzoek door het Diabetes Fonds.

Meer bewust maken

Om mensen meer bewust te maken van hun suikerinname houdt Ekoplaza van 29 maart tot en met 2 mei de 'Lekker met Minder Suiker weken' in samenwerking met het Diabetes Fonds. Klanten van Ekoplaza krijgen gedurende vijf weken tips, recepten en informatie om zo gezondere keuzes te kunnen maken met minder suiker.

Ekoplaza en het Diabetes Fonds hebben samen actieproducten geselecteerd met minder suiker. Deze producten bevatten geen toegevoegde suikers, of minder toegevoegde suikers en daardoor minder calorieën dan vergelijkbare gangbare producten in andere supermarkten.

Lekker met Minder Suiker

Iedereen kan zich gratis aanmelden via lekkermetmindersuiker.nl. Hiermee meld je je ook aan voor de tweewekelijkse Lekker met Minder Suiker-nieuwsbrief met tips om minder suiker te eten, suikerbewuste recepten en meer informatie over het maken van een gezondere keuze met minder suiker.

Hard nodig

Nederlanders krijgen 1,5 tot 2 keer te veel suiker binnen, en 84% van hen weet niet precies wat ze moeten doen om deze hoge inname te verlagen. Ook schatten Nederlanders hun eigen suikerinname véél lager in dan hij daadwerkelijk is. Samen met Ekoplaza gaan we nu mensen helpen bij een suikerbewuste keuze.

Suiker en diabetes

Te veel suiker kan leiden tot overgewicht, aanmaak van vetten in de lever en meer vetten in je bloed. Dit maakt het lichaam minder gevoelig voor insuline, wat kan leiden tot diabetes type 2. De kans op het krijgen van diabetes type 2 wordt 20% hoger wanneer je elke dag één blikje frisdrank drinkt. Op dit moment krijgt één op de drie Nederlanders diabetes type 2. Daarom wil het Diabetes Fonds bijdragen aan het verlagen van de suikerinname van Nederlanders.

Steun voor onderzoek

Naast het voorkomen van diabetes type 2 door het stimuleren van een gezonde leefstijl met minder suiker, financiert Ekoplaza onderzoek naar diabetes. Dankzij onderzoek komen er steeds betere behandelingen voor diabetes en complicaties. Ook komt genezing van diabetes type 1 hierdoor steeds dichterbij.