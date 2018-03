Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

Staatssecretaris Snel: "Fietsen is gezond en goed voor het milieu en vermindert files. Toch pakken nu nog teveel mensen de auto als ze naar het werk gaan. Dat de regels voor een leaseauto nu eenvoudiger zijn dan voor een fiets helpt natuurlijk niet. Daarom gaan we die regels versimpelen."

Ook staatssecretaris Van Veldhoven is blij met deze stap. “Wanneer je bedenkt dat meer dan de helft van de autoritten korter is dan 7,5 kilometer, is daar zeker winst te halen. Fietsen is behalve snel ook schoon. Als veel mensen fietsen, draagt dat ook nog eens bij aan een goede doorstroming op de weg voor mensen die geen keuze hebben. Ook zorgen zij voor minder luchtvervuiling.”

Huidige regeling

Een fiets of auto wordt vaak ook privé gebruikt. Mensen moeten voor dit privégebruik belasting betalen over de waarde van het voordeel dat ze genieten. Bij auto's van de zaak wordt deze waarde vastgesteld via een forfait, waarmee de gebruiker het privégebruik kan afkopen.

Voor een fiets is dit nu niet zo. Fietsers moeten daardoor precies bijhouden hoeveel kilometer zij fietsen voor woon-werkverkeer en hoeveel zij privé fietsen.Van die privékilometers worden zaken als onderhoudskosten, reparaties, verzekeringen en - bij een elektrische fiets - stroomverbruik afgetrokken. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, moeten werkgevers bij het belastbare salaris optellen.

Door deze ingewikkelde regels wordt volgens de branche zeer beperkt gebruik gemaakt van een fiets van de zaak, terwijl ruim 700.000 mensen privé gebruik maken van een auto van de zaak.

Eenvoudiger

Een simpelere regeling via forfaitaire bijtelling, maakt dit veel eenvoudiger. De bedoeling is dat de leasefiets naast de auto van de zaak mag worden gebruikt. Juist de combinatie van beide vervoermiddelen kan het voor mensen aantrekkelijker maken om een aantal dagen in de week in plaats van met de auto op de fiets naar het werk te gaan.

Het kabinet stimuleert op verschillende manieren het fietsen naar het werk. Zo trekt het kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Ook wordt de samenwerking met werkgevers en regionale overheden gezocht om de komende jaren meer forenzen op de fiets te krijgen.