In tien jaar verdubbeling eenpitters in grote steden

Het aantal eenpersoonsbedrijven in de vier grote steden is in tien jaar meer dan verdubbeld, van 81 duizend in 2007 tot 165 duizend in 2017.

In de rest van Nederland was de groei 79 procent. Dat meldt het CBS in de nieuwste editie van de Regionale Economie.

De volledige groei van het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland is te danken aan de groei van het aantal eenpersoonsbedrijven. Het aantal bedrijven met meer dan één werkzame persoon daalde de afgelopen tien jaar immers licht met 3 procent. In de vier grote steden groeide het aantal bedrijven met meer dan 1 werkzame persoon wel, met 5 procent.

Op 1 januari 2017 was 17 procent van alle bedrijven in de vier grote steden gevestigd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2007 (15 procent).

In Utrecht sterkste groei eenpersoonsbedrijven

Van de vier grote steden is Utrecht de gemeente waar het aantal eenpersoonsbedrijven procentueel het hardst is gegroeid. Het aantal Utrechtse eenpitters nam met 135 procent toe, van 9,4 duizend in 2007 tot 22,1 duizend in 2017.

In Amsterdam is juist de groei van bedrijfsvestigingen met twee tot tien (+10 procent) en tien of meer werkzame personen (+34 procent) hoger dan bij de andere drie steden. Absoluut gezien nam het aantal bedrijfsvestigingen in Amsterdam duidelijk het meest toe (+41 duizend), bijna evenveel als in de andere drie gemeenten samen (+46 duizend).

Met afstand meeste bedrijven in Amsterdam

Amsterdam had op 1 januari 2017 ongeveer 3,5 keer meer bedrijfsvestigingen dan de vierde stad van Nederland Utrecht (95,4 duizend om 27,5 duizend). Op plek twee staat Rotterdam (46,2 duizend) en op drie Den Haag (40,4 duizend). Rotterdam heeft naar verhouding de meeste bedrijven met tien of meer werkzame personen (6,4 procent), Den Haag de minste (3,3 procent).

Organisatieadviesbureaus en financiële holdings meest in opkomst

Vooral eenpersoonsorganisatieadviesbureaus (+13,4 duizend) en financiële holdings (+6,5 duizend) werden de afgelopen tien jaar vaak in de vier grote steden opgericht. Daarna volgen algemene bouwbedrijven (+5,8 duizend), industrieel ontwerpbureaus (+4,9 duizend) en webwinkels (+4,3 duizend). Procentueel groeiden van deze vijf de webwinkels met afstand het hardst met een verzevenvoudiging in aantal.

Organisatieadviesbureaus zijn de grootste groeier voor eenpersoonsbedrijven in zowel Amsterdam, Rotterdam als Utrecht. Alleen in Den Haag staat de algemene bouw bovenaan. Financiële holdings staan in Amsterdam en Rotterdam op plek twee en in Utrecht en Den Haag op drie. Webwinkels staan op positie vijf in drie gemeenten en in Den Haag op plek vier.