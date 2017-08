Achmea maakt winst maar waarschuwt voor hogere premies

Het bedrijf heeft zijn kosten structureel met acht procent verlaagd en schroeftde de inkomsten uit premies bij de zorg- en schadetak op. Achmea wist mede daardoor een verlies van 26 miljoen om te buiten in een nettowinst van 171 miljoen.

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van bestuur van Achmea schrijft dat Achmea in 2017 een goede start heeft gemaakt. Verder zegt hij dat Centraal Beheer, Interpolits en FBTO een verder groei in klanten met een schadeverzekering tegen lager kosten kenden. De hogere winst is tot stand gekomen ondanks een hogere (letsel)schadelast. Het groeiende gebruik van smartphones en andere apparatuur leidt tot een aanzienlijke toename van de kans op een ernstig ongeval. Het aantal verkeersdoden is in 2016 gestegen en ook in de eerste helft van dit jaar zijn er meer letselschades.

In het afgelopen halfjaar kreeg Achmea er bijna 20.000 nieuwe klanten bij voor zijn zorgverzekeringen. De afgelopen jaren hebben de zorgverzekeraars de premiestijging beperkt gehouden door de inzet van reserves, maar dat is geen houdbare situatie, aldus Van Duin. Achmea streeft nu naar een kostendekkende premie om zo voor hun verzekerden grote schokken in de premieontwikkeling te voorkomen.