2,6% omzetgroei supermarkten juli

De supermarktomzet is in juli met 2,6% gestegen naar € 2,65 miljard. Per kassabon steeg de omzet fors met 6,1% naar € 23,54 (€ 22,20 in juli 2016). Kijken we naar de eerste 7 maanden van dit jaar, dan zien we een stijging van 2,6% naar € 20,36 miljard (€ 19,86 miljard in zelfde periode van 2016).

Online omzetaandeel blijft groeien

In het tweede kwartaal van 2017 wordt 2,8% van de totale supermarktomzet online gekocht (2,1% in Q2 2016). Ruim 1 op de 7 huishoudens kocht afgelopen jaar online bij de supermarkt en geeft van zijn totale supermarktbestedingen 15,1% online uit (11% in 2016). De online kopers geven een steeds groter gedeelte van hun supermarktbestedingen online uit en kiezen hierbij voor online bezorgen in plaats van ophalen.

Jongeren en huishoudens met kinderen (vooral welgesteld) besteden bovengemiddeld aan online boodschappen. Ook besteden zij bovengemiddeld op zondag en in de avonduren. Vooral de jongere doelgroepen doen na 18.00 uur boodschappen. Binnen de huishoudens die uitsluitend de fysieke supermarkten bezoeken is het omzetaandeel van de ouderen fors oververtegenwoordigd.

In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en het overige deel van het Westen wordt bovengemiddeld aan online, op zondag en in de avonduren aan boodschappen besteed. In het Noorden en Oosten van het land wordt op zondag minder uitgegeven in de supermarkt.