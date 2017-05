Vergunde bouwsom naar hoogtepunt

De totale bouwsom van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen steeg in maart met 36 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De vergunde bouwsom bedroeg bijna 1,5 miljard euro, het hoogste bedrag sinds de start van de reeks in 2012. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers van verleende bouwvergunningen.

De bouwsom voor de bouw en verbouw van woningen bedroeg bijna 1 miljard euro, 50 procent meer dan een jaar eerder. Voor bedrijfsgebouwen steeg de bouwsom met 15 procent tot bijna 500 miljoen euro. Bij bedrijfsgebouwen moet gedacht worden aan bedrijfshallen, agrarische gebouwen, kantoren en scholen. De bouwsom in een afgegeven vergunning betreft een schatting van de waarde van de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht.

In deze telling van de bouwsom zijn alleen verleende bouwvergunningen van 50 duizend euro of hoger meegenomen.

Voor meer nieuwe woningen vergunning afgegeven

In maart steeg het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is afgegeven met 56 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het ging om 6 682 nieuwbouwwoningen. Dit aantal is sinds april 2015 niet meer zo hoog geweest.