Inflatie stijgt naar 1,6 procent in april

In maart waren de prijzen van goederen en diensten voor de consument 1,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling bungalowparken en vliegtickets verhoogt inflatie

De prijsontwikkeling van vakanties op bungalowparken en vliegtickets verhoogde de inflatie in april. Dat komt enerzijds doordat Pasen dit jaar in april viel en niet in maart, zoals vorig jaar. Anderzijds was de zogenaamde meivakantie dit jaar in april en niet in mei. Rond feestdagen en in vakanties zijn deze diensten duurder en dit heeft een verhogend effect op de inflatie.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak stijgt

Omdat de prijsontwikkeling van energie (autobrandstoffen, gas en elektriciteit) en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak stijgen door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie in april volgens deze maatstaf steeg naar 1,3 procent. In maart was dat nog 0,6 procent.

Inflatie eurozone ook hoger

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).

De inflatie in Nederland volgens de HICP steeg van 0,6 procent in maart naar 1,4 procent in april. De inflatie in de eurozone steeg van 1,5 procent naar 1,9 procent. De inflatie in Nederland is vanaf mei 2016 lager dan in de eurozone.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid. Volgens de ECB is er sprake van prijsstabiliteit als de inflatie onder, maar dichtbij, 2 procent ligt.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen.