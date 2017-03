Ruim 70 miljoen passagiers op Nederlandse luchthavens

Het passagiersvervoer tussen Nederland en Spanje en Portugal nam het meest toe, het vliegverkeer van en naar Turkije nam het meest af. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Luchtvaart over het vierde kwartaal van 2016.

Amsterdam Schiphol verwerkte in 2016 63,5 miljoen passagiers, een recordaantal. In Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland, was net als in de voorgaande twee jaren, de toename van het passagiersvervoer het sterkst. Deze luchthaven zag in 2016 bijna 4,8 miljoen reizigers aankomen of vertrekken, 9,3 procent meer dan in 2015. Deze groei is bereikt ondanks de tijdelijke sluiting het vliegveld van 30 mei tot 15 juni in verband met werkzaamheden aan de start- en landingsbaan. Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde verwerkten de overige 3 procent van de vervoerde passagiers.

Verenigd Koninkrijk meest populair

Van de 70,3 miljoen aangekomen en vertrokken reizigers vlogen er 10,3 miljoen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met 15 procent van alle passagiers is het Verenigd Koninkrijk het populairste directe land van herkomst en bestemming. Spanje staat op nummer twee met 7,5 miljoen reizigers en de Verenigde Staten op nummer drie met 5 miljoen passagiers.

Vanuit Nederland vlogen de meeste reizigers tussen Amsterdam Schiphol en Londen Heathrow en tussen Amsterdam Schiphol en Barcelona.

Het hoeft echter niet te betekenen dat deze landen en luchthavens ook de oorspronkelijke herkomst of uiteindelijke bestemming zijn van de reizigers. Zo worden Londen Heathrow in het Verenigd Koninkrijk en Amsterdam Schiphol vaker gebruikt als hub. Reizigers vliegen naar deze luchthavens om vervolgens over te stappen op een vlucht naar een verdere bestemming.

Meer passagiers voor Spanje, minder voor Turkije

Van de tien populairste bestemmingen lieten Spanje en Portugal in 2016 de sterkste groeicijfers zien. Het aantal passagiers dat van en naar deze landen vloog, is met respectievelijk 19,8 procent en 16,9 procent toegenomen ten opzichte van 2015. Mede door de vluchtelingencrisis en de onrust in Turkije daalde het aantal passagiers tussen Nederland en dit land het sterkst, met 17,5 procent.