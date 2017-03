Duitse justitie heeft ook topman Audi in het vizier bij dieselschandaal Volkswagen

Volgens het Duitse bald Der Spiegel heeft de Duitse justitie bij invallen in het VW-concern onder meer persoonlijke notitieblokjes en smartphones van Audi-topman Rupert Stadler en tientallen andere topmanagers en ingenieurs voor onderzoek in beslag genomen.

Dat doorzoeken gebeurde vorige week. Tijdens de inbeslagname bij het VW-concern werd ook e-mailcorrespondentie in beslag genomen. Meer dan 100 rechercheurs en officieren van justitie vielen afgelopen woensdag het hoofkantoor van Audi Ingolstadt binnen. Er waren ook invallen in de Audi-fabriek in Neckarsulm en op het VW-hoofdkantoor in Wolfburg. Der Spiegel meldt dat er ook huiszoekingen werden gedaan bij VW-personeel thuis.Er stonden in totaal 47 namen op de lijst van het doorzoekingsbevel.

Het onderzoek wordt gehouden in het kader van de fraude die Volkswagen en zijn dochters pleegden om dieselauto's schoner te laten lijken.