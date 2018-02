Vannacht en morgenochtend gladheid door sneeuwval

Het KNMI waarschuwt dat het na middernacht glad kan worden in de noordoosthelft van het land door winterse neerslag.

Een gebied met regen en (natte) sneeuw trekt van west naar oost over het land. Door de lage temperatuur kan met name in de noordoostelijke helft van het land de sneeuw blijven liggen. Er wordt een sneeuwdek van 3-5 centimeter verwacht.

In de loop van de ochtend zal de sneeuw vanuit het westen van het land overgaan in regen en zal de gladheid verdwijnen.