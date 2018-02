SpaceX schrijft ruimtevaartgeschiedenis met 'Falcon Heavy'

Vlekkeloze lancering

De lancering, precies om 21.45 uur Nederlandse tijd, van de nieuwe en krachtigste raket op dit moment verliep vlekkeloos. De raket kan een lading met een gewicht van ruim 63 ton de ruimte in brengen. Precies tweeënhalve minuut na de lancering werden de twee grote hulpraketten losgekoppeld en terug richting de aarde, richting Kennedy Space Center in Cape Canaveral gestuurd.

Perfecte landing hulpraketten

Daar landden beide hulpraketten precies zoals gepland rechtopstaand op hun eigen 'target'. De beide hulpraketten waren al eens voor een andere lancering gebruikt en zullen in de toekomst ook weer voor volgende lanceringen worden gebruikt. Ook de hoofdraket werd vervolgens losgekoppeld en keerde terug naar aarde waar het op een in zee drijvend platform zelfstandig en veilig moest landen. Of deze landing ook geslaagd is werd niet duidelijk omdat de beeldverbinding met het platform op het beslissende moment uitviel.

Tesla Roadster

Aan boord van de hoofdraket bevind zich een echte Tesla Roadster, die van Elon Musk zelf is. Achter het stuur zit een pop die in een echt ruimtepak gestoken is dat ook door SpaceX is ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de hoofdraket met de Tesla in een heliocentrische ​baan rond de zon wordt gebracht en waar het ook miljoenen jaren zal blijven.