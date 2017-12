Bus rijdt voetgangerstunnel in, meerdere doden en gewonden

In het centrum van Moskou is maandagmiddag een bus een voetgangerstunnel ingereden. Hierbij zouden verschillende mensen zijn overreden. Dit meldt Het Laatste Nieuws.

De eerste berichten zeggen dat er tenminste vijf doden zijn en vijftien personen gewond zijn geraakt. De voetgangerstunnel zou leiden naar het metrostation van Slavyansky Bulvar. Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet.

Op twitter circuleren beelden van hoe de bus de tunnel in reed.

Let op!! beelden kunnen als schokkend worden ervaren

