Europese leiders lanceren basis voor Europese Defensie

De europese staatshoofden hebben tijdens een top in Brussel ook enog even de bais gelegd voor de uitbouw van een Europese Defensie.

De leiders van de 25 EU-lidstaten vierden de lancering van de zogeheten 'permanente structurele samenwerking binnen de EU (PESCO in het EU-jargon) Daarmee hebben ze de volgende stap naar een Europees leger mogelijk gemaakt. Dit melden verschillende media donderdag. Een feestje voor de regeringsleiders van de EU-landen. die het besluit om structureel te gaan samenwerken op defensiegebied met een ceremonie wilden inluiden. Zij lieten zich op de top in Brussel uitgebreid fotograferen in aanwezigheid van militairen in verschillende uniformen.

'Projecten'

Binnen PESCO gaat er gewerkt worden met zogenaamde 'projecten'.D it zijn projecten waarvoor landen zich intekenen en dan met elkaar samenwerken. Nederland doet mee aan zeven van de zeventien projecten. Zo willen de lidstaten een medische eenheid, een netwerk van logistieke hubs en een Europees centrum voor militaire opleidingsmissies in het leven roepen.

Niet ten koste van NAVO

Om de integratie op defensiegebied te onderbouwen, spreekt men over 'efficiëntie, 'effectiviteit' en 'verdediging tegenover vijanden'. Donald Tusk, de president van de Europese Unie, noemt het 'een droom die uitkomt'. De vrees bestond dat de uitbouw van een Europese defensie ten koste zou gaan van de NAVO, maar volgens Tusk zal PESCO de militaire alliantie enkel maar versterken. 'Dit is goed nieuws voor onze bondgenoten, en slecht nieuws voor onze vijanden.'