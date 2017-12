Buschauffeur rekent af met zijn reizigers om zoveelste 'belletje trek'

Een buschauffeur in België heeft zijn passagiers negen haltes verder afgezet omdat hij woedend was na het zoveelste 'belletje trek' geval.

De chauffeur reed op lijn 358 van Leuven naar Brussel.Vlak voor de halte in Veltem-Beisem drukte een reiziger op de bel. Maar wanneer de chauffeur bij de volgende halte zijn bus aan de kant zet en de deur opent om reizigers te laten uitstappen, blijft iedereen zitten. De buschauffeur wordt daarop woedend en komt tot een plan om met zijn reizigers af te rekenen, zo meldt de krant Het Laatste Nieuws.

Een passagier vertelt in de krant: “De chauffeur werd furieus, stond recht en vroeg al schreeuwend wie er op de bel geduwd had. Omdat niemand antwoordde, werd hij nog wat kwader. Hij liet weten dat hij pas zou vertrekken wanneer de ‘boosdoener’ zich kenbaar gemaakt had. Omdat heel wat reizigers lieten weten dat ze naar huis wilden, is hij uiteindelijk toch opnieuw vertrokken. Maar groot was onze verbazing toen hij - hoewel verschillende mensen op de bel geduwd hadden - niet meer stopte aan de haltes.”

De chauffeur reed uiteindelijk door naar zijn eindhalte alwaar hij de bus parkeerde. De passagiers moesten het vanaf daar maar zien hoe ze thuis kwamen.

Het vervoersbedrijf De Lijn heeft inmiddels een goed gesprek met de betreffende chauffeur gehad.