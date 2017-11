'Mogelijk oproepen via sateliettelefoon vanaf vermiste onderzeeboot'

Vanaf de vermiste onderzeeboot van de Argentijnse marine heeft men vermoedelijk zeven oproepen ontvangen via een satelliettelefoon. Helaas lukte het volgens de marine niet om de verbinding tot stand te brengen.

Volgens de Argentijnse marine duurden de oproepen tussen de 4 en 36 seconden. Het is nog niet geheel zeker dat de oproepen vanaf de onderzeeër komen. Het contact met de onderzeeboot verdween afgelopen woensdag. Aan boord zijn 44 bemanningsleden.

Volgens een woordvoerder van de Argentijnse zeemacht is het onduidelijk wat er met de onderzeeboot is gebeurd. Een mogelijkheid is dat er alleen communicatieproblemen zijn. Omdat de onderzeeboot al enkele dagen vermist begint men zich zorgen te maken.