Grote maffiabaas in Italië overleden

Een dag na zijn 87e verjaardag is een van de machtigste en meeste gevreesde maffiabazen uit de geschiedenis om het leven gekomen. Salvatore ‘Toto’ Riina leed aan nierkanker en had hartproblemen. Hiervoor werd hij behandeld in de extra beveiligde gevangenis in Parma.