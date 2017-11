Marine stopt go-fast boot en haalt 600 kilo cocaïne uit zee

'Dat overboord gooien gebeurde nadat de 3-koppige bemanning van het snelle bootje doorhad te zijn ontdekt. Het trio en de contrabande zijn gisteren overgedragen aan de lokale autoriteiten op Curaçao', aldus het ministerie.

Koers naar Nederland

Het marineschip had vanuit Curaçao net koers naar Nederland gezet, nadat het 4 maanden in het Caribisch gebied was ingezet als stationsschip. Op de valreep van het vertrek onderschepte de Zeeland het drugstransport.

Een DASH-9 patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied ontdekte het verdachte vaartuig ten noordoosten van Bonaire tijdens een patrouille. Daarop werd Zr. Ms. Zeeland ingeschakeld.

Waarschuwingsschoten

Het marineschip zette vervolgens de NH90 maritieme gevechtshelikopter in. Met waarschuwingsschoten werd de go-fast tot stoppen gedwongen. De opvarenden zetten hierop hun lading overboord en probeerden te ontkomen. Dat lukte dus niet. Nadat de Zeeland de verdachten in Curaçao had overgedragen, is het schip nu echt op weg naar Den Helder.

Tijdens de inzet als stationsschip speelde Zr. Ms. Zeeland een belangrijke rol bij het leveren van noodhulp aan de Nederlandse bovenwindse eilanden en Dominica. Die hulp was dringend nodig na de passage van orkanen Irma en Maria. Het multipurposefregat Zr. Ms. Van Speijk komt als stationsschip naar verwachting 10 november aan bij Curaçao.