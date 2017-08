Busje rijdt in op voetgangers in Barcelona, zeker 13 doden en 80 gewonden, verdachte aangehouden

In Barcelona is donderdagmiddag een busje ingereden op voetgangers. Daarbij zijn zeker 13 doden en 80 gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn drie Nederlanders. Zij zijn buiten levensgevaar, maar liggen wel in het ziekenhuis,, zo meldt het AD.

Islamitische Staat heeft de aanslag in Barcelona opgeëist via hun eigen persbureau Amaq. De aanslag vond plaats op de Ramblas. Dat is een drukke straat in het centrum van Barcelona. Het gebied werd afgezet en de hulpdiensten rukten massaal uit. Lokale media meldden dat een witte bestelbus door rood reed en vervolgens verschillende mensen op de Ramblas schepte.

'Twee gewapende mannen'

Na het incident met het busje zijn er twee gewapende mannen een restaurant zijn binnengegaan. Het zou gaan om een Turks restaurant genaamd Luna da Istanbul. Volgens Spaanse bronnen zouden dit de mannen van de aanslag zijn die zich daar verschansten.

Maar of zij verantwoordelijk zijn voor het incident op de Ramblas is nog onduidelijk. De bestuurder van het witte busje zou er volgens de Spaanse media te voet vandoor zijn gegaan. Er is een grote zoekactie gestart. Rond het gebied zijn meerdere metro- en treinstations afgesloten. Of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn is nog volstrekt onduidelijk.

Update 19.30 uur

Rond 19.00 uur zou een van de daders zijn opgepakt. De Spaanse krant El Nacional meldt dat de politie een dader van de aanslag heeft gearresteerd. De krant spreekt van een jihaidsche aanslag.

Update 20.35 uur

Volgens lokale media is een van de twee verdachten doodgeschoten in een vuurgevecht met de politie.

Update 22.12 uur

Spaanse media bevestigen nu de dertien doden en tachtig gewonden. Van deze gewonden zijn vijftien ernstig gewond en 42 lichtgewond.