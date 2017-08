Spanningen tussen VS en Noor-Korea lopen verder op

Gisteravond waarschuwde Trump de Noord-Koreanen nog met de woorden: ''Als Noord-Korea zo blijft dreigen kan het zomaar "vuur en furie worden die de wereld nooit eerder zag". Noord-Korea deinsde echter niet terug en dreigde in een staatsboodschap met een raketaanval op het Amerikaanse eiland Guam, waar de VS een militaire basis heeft. Eén dag na zijn dreigende taal aan het adres van Noord-Korea laat de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter weten dat hij hoopt dat de Verenigde Staten hun nucleaire arsenaal nooit moeten gebruiken.

Het is de vraag die alle politici zich wereldwijd stellen: Is Trump daadwerkelijk in staat een atoombom op Noord-Korea te gooien?

Angst bij buurlanden, maar ook bij de VS

De VS vreest dat Noord-Korea kernwapens in huis heeft die het vaste land van de VS kunnen halen. Trumps nationale veiligheidsadviseur McMaster zei in het weekeinde dat de VS alle opties onderzoeken, inclusief een 'preventieve oorlog'. En als het tot een oorlog komt, zal Pyongyang volgens Amerikaanse militaire planners er niet voor terugdeinzen om keihard terug te slaan. Noord-Korea is militair hiertoe in staat.

Voor de buurlanden Japan en Zuid-Korea zijn het bangelijke tijden, zeker nu er een onvoorspelbare president heeft plaatsgenomen in het Witte Huis.

Bij alle militaire scenario's is ook van belang wat de reactie van China zal zijn, Pyongyangs enige bondgenoot. Kim Yong-un bezorgt de Chinese leiders al jaren veel hoofdpijn. Maar Peking is geen voorstander van ineenstorting van het regime.