Acht jongeren gewond na blikseminslag op camping in west Frankrijk

In het westen van Frankrijk heeft zich een drama afgespeeld op een camping. Tijdens blikseminslag raakte acht jongeren gewond, waaronder een 15-jarig meisje ernstig.

De jongeren verbleven op de camping gelegen in Lathus ten zuidoosten van Poitiers toen de jongeren werden overrompeld door onweer die losbarstte.

Na de inslag moesten twee meisjes in het ziekenhuis in Poitiers worden opgenomen. Onder hen het 15-jarige meisje die met een hartstilstand en ernstige brandwonden werd opgenomen. Volgens Franse media verkeert ze in kritieke toestand.

De vijf anderen hadden vooral last van hun oren door luidde knal van de inslag. De ouders van de slachtoffers zijn op de hoogte gesteld. De tieners zouden een week lang op de camping verblijven. Ze waren op sportkamp.