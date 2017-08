Geduld vakantiegangers naar Zuid-Frankrijk op de proef gesteld

Autoroute du Soleil

Op de A7 Autoroute du Soleil richting het zuiden is de wachttijd tussen Vienne en Orange meer dan 2 uur. Voor reizigers die verder moeten richting de Spaanse grens is het nog een keer 2 uur filerijden. Tussen Montpellier en de grens staat ruim 30 kilometer file. Bovendien is het op deze route extreem heet met temperaturen van rond de 40 graden. Vakantiegangers naar het zuidwesten van het land staan richting Bordeaux ook vast in lange files en kost het uren om de kust te bereiken.

Terugkerende vakantiegangers

De verwachte drukte door terugkerende vakantiegangers blijft uit. In Duitsland staan lange files tussen München en Salzburg. Dicht bij huis leiden de wegwerkzaamheden bij Leverkusen op de A3 van Oberhausen naar Keulen tot urenlange vertraging. Verkeer heeft daar maar een rijstrook.

Terugkerende vakantiegangers naar Scandinavië zorgen in het noorden van het land voor lange files op de A7 Hannover- Hamburg- Deense grens. In Zwitserland is de Gotthardtunnel het knelpunt. De wachttijd is in beide richtingen 1 uur tot 1.5 uur.

Zwarte Zaterdag

Ook in Italië is het vandaag Zwarte Zaterdag en zijn veel Italianen niet alleen onderweg naar de Adriatische kust maar ook op de A22 Verona – Brenner.

In Oostenrijk hebben terugkerende vakantiegangers hinder van de controles bij grensovergang Salzburg. Richting Duitsland is de wachttijd opgelopen tot een uur. Voor de Karawankentunnel bij de grens met Slovenië bedraagt de wachttijd in beide richtingen meer dan 1 uur. Zoals de ANWB al had verwacht hield de drukte tot rond 14.00 uur aan en nam daarna langzaam af.