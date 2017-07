Nederlander in Turkije gearresteerd voor belediging Erdogan

Een Nederlands-Turkse man is in Turkije gearresteerd op verdenking van belediging van president Recep Tayyip Erdogan.

Dat bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving in dagblad Trouw. De aanhouding vond vorige week plaats op het vliegveld van Istanbul. De man zou zich volgens de aanklacht op sociale media Erdogan een 'dief' en 'dictator' genoemd. Daarnaast zou hij zich kritisch hebben uitgelaten over de politieke situatie in het land.

Ook de echtgenote en kinderen van de man werden korte tijd vastgehouden, maar die werden snel vrij gelaten. De man is inmiddels ook weer vrij, maar mag Turkije voorlopig niet uit.

Het ministerie kreeg afgelopen vrijdag een anonieme melding over de arrestatie. Over de indentiteit van de man is nog weinig bekend.