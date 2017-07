Nachtelijke files naar 'Zwarte Zaterdag' Ook naar Schiphol is het druk

Rode vrijdag is dit jaar moeiteloos overgegaan in 'Zwarte Zaterdag'. Op diverse Europese wegen staan al de hele nacht van vrijdag op zaterdag files.

Om 04:00 uur telde de VID totaal 82 kilometer file richting het zuiden, en dat is zeer uitzonderlijk.

Normaal gesproken staat het eigenlijk alleen voor de Zwitserse Gotthardtunnel de hele nacht stil. Ditmaal is het ook flink aanschuiven geblazen in Duitsland. Op de A8 tussen Munchen en Oostenrijk is de file de hele nacht niet opgelost. Om 04:00 uur is de wachttijd in 34 kilometer file ruim een uur. Dat wordt mede veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland staat 7 kilometer file. Daar is de vertraging ruim een uur.

Frankrijk

Ook in Frankrijk komt de drukte vroeger dan gedacht op gang. De eerste files op de beruchte Autoroute du Soleil zijn ontstaan: in totaal zien we daar 14 kilometer file. Dit loopt vanmiddag op tot meer dan 100 kilometer. Op de A10 tussen Parijs en Bordeaux is de vertraging al dik een uur, net als voor de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenie.

Op de Autoroute du Soleil nu een kilometer of 20 langzaamrijden. Bij Parijs is het nog rustig. In Zwitserland loopt de wachttijd voor de Gotthardtunnel alleen maar verder op.

Schiphol

Ook op de wegen naar Schiphol is het druk. Rond 07.00 uur stonden zowel vanuit Amsterdam als vanuit Den Haag al behoorlijke files bij de afritten. De vertraging blijft voorlopig nog wel beperkt tot een paar minuten.