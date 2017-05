Standaard Porsche verplaatst Airbus A380 over afstand van 42 meter

42 meter en 115 ton meer

De Cayenne, die bestuurd werd door de Engelse Porsche technicus Richard Payne, sleepte het vliegtuig over een afstand van 42 meter en zette daarmee een nieuw record voor de Guinness World Record-titel voor het zwaarste passagiersvliegtuig dat door een standaard productieauto werden getrokken, met een marge van 115 ton meer aan vliegtuiggewicht.

Hangar Air France

Air France stelde voor de recordpoging zijn state-of-the-art engineering hangar en een A380 vliegtuig beschikbaar aan het project. De 60.000 vierkante meter hangar, die groot genoeg is om meer dan 3.000 Porsche Cayennes , of een zeer grote vliegtuig in te huisvesten, is speciaal ontworpen voor de Air France Airbus A380 en is meestal de thuisbasis van alle engineering en onderhoudsactiviteiten voor de Air France A380-vloot van in totaal 10 vliegtuigen.

Contrast

Het contrast tussen de twee machines was opvallend. De Porsche Cayenne, met een lengte van 4,8 meter, was verbonden met het meest geavanceerde en grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380 met een lengte van 73 meter via een speciale trekhaak die op de Cayenne's standaard sleepbalk zat.

Porsche Cayenne Turbo S

De Guinness World Record-titel werd behaald door een Cayenne S Diesel, die 385 pk produceert bij een gecombineerd brandstofverbruik 8,2 - 8,0 l / 100 km, CO2-uitstoot 215 - 209 g / km en 850 Nm koppel. De geslaagde recordpoging werd vervolgens herhaald met behulp van een Porsche Cayenne Turbo S.

Richard Payne, een technicus bij Porsche GB: 'Het deed het - ik ben zo opgelucht! We gaan meestal niet zo ver om de grenzen van onze auto's te testen, maar ik denk vandaag dat we dicht tegen die grens aan zaten maar het uiteindelijk wel lukte'.