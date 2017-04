Bom gevonden centrum Oslo

In de Noorse hoofdstad Oslo heeft de politie zaterdag een bom gevonden in het centrum. De omgeving werd ontruimd en het explosief is gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Dit melden verschillende media.

De politie laat weten: ‘Het lijkt erop dat dit object maar beperkte schade had kunnen aanrichten. We moeten verder onderzoek afwachten.’ De identiteit van de verdachte is niet bekend gemaakt.

Na de aanslag op vrijdag in buurland Zweden, is de Noorse politie extra alert. Bij de aanslag met een vrachtwagen in Zweden zijn vier personen om het leven gekomen en zijn vijftien mensen gewond geraakt.