IS claimt aanslag in Londen

De aanslag in Londen in opgeëist door de Islamitische Staat (IS). Dit meldt het persbureau Amag die gekoppeld is aan IS.

In een tweet laat het persbureau weten: ‘Een soldaat van de Islamitische Staat heeft de operatie uitgevoerd in antwoord op oproepen om aanslagen te plegen op de mensen van coalitie staten’.

Identiteit dader bekend

De premier Theresa May liet weten dat de identiteit van de dader bekend is bij de politie en MI5, maar wordt om operationele redenen nog niet bekend gemaakt. Het enige wat May over de dader kwijt kon was dat het om een in Engeland geboren man is en enkele jaren geleden onderwerp van onderzoek was bij MI5 in verband met mogelijke gewelddadige extremistische denkwijze.

Geen inlichtingen voorafgaand aan de aanslag

Volgens May maakte de dader geen deel uit van de huidige groep die men extra in de gaten houdt. Er was volgens de premier geen informatie bij de veiligheidsdiensten bekend dat er een aanslag op handen was.

Acht mensen gearresteerd

Na de aanslag heeft de politie acht personen aangehouden in Londen en in Birmingham. Deze arrestaties zouden gelinkt zijn aan de aanslag van woensdag.

29 mensen nog in het ziekenhuis

Een dag naar de aanslag liggen er nog 29 personen in het ziekenhuis die worden behandeld aan de gevolgen van de aanslag. Zeven van hen zouden in kritieke toestand verkeren.