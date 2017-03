Turkije wil juridische stappen tegen Nederland vanwege optreden politie

Bronnen bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken melden dat Turkije verdere informatie verlangt over de gewonde Turkse burgers en dat Ankara een officiële schriftelijke verontschuldiging eist van de Nederlandse autoriteiten vanwege de acties die 'niet in overeenstemming zijn met het diplomatieke fatsoen en het internationaal recht.' Dit schrijft het AD maandag.

De Nederlandse zaakgelastigde mocht in Ankara uitleg komen geven over het politieoptreden en mocht ook het protest in ontvangst nemen. De ambassadeur is momenteel niet in Turkije en hoeft van Ankara voorlopig ook niet terug te keren.

13 personen zitten vast

Er zitten nu nog 13 personen vast die zondagavond zijn aangehouden bij de demonstratie van Turkse Nederlanders in Amsterdam. Dat heeft een woordvoerder van politie laten weten, zo weet de Volkskrant. Vicepremier Lodewijk Asscher voert op dit moment gesprekken met Turkse organisaties in ons land over de spanningen met Turkije.