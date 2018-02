Range Rover Sport PHEV beklom Heaven's Gate met 999 treden

De benzine-elektrisch aangedreven SUV is 's werelds eerste auto die óók de trap naar Heaven's Gate beklom, een van de spectaculairste bezienswaardigheden van China.



De uitdaging begon aan de voet van de 11,3 km lange Tianmen Mountain Road, de legendarische bergweg die bekendstaat als 'Dragon Road'. De geheel standaard uitgevoerde Range Rover Sport P400e werd bestuurd door de Nederlandse Panasonic Jaguar Racing Formula E-coureur Ho-Pin Tung. Hij reed het eerste deel van de proef met het Terrain Response 2-systeem van de auto in de stand Dynamic.



Aan het einde van de kronkelige weg schakelde Ho-Pin Tung het Terrain Response 2-systeem in de optimale stand voor het tweede deel van de klim: de trap naar Heaven's Gate. Om de torenhoge trap met een helling van 45 graden en 999 treden moeiteloos te trotseren, werkten de benzine- en elektromotor optimaal samen.



Ho-Pin Tung na afloop: "Ik heb Formula E en Formule 1 gereden en de 24 uur van Le Mans gewonnen, maar dit was zonder twijfel een van de uitdagendste ritten die ik ooit heb gereden. De Range Rover Sport PHEV presteerde fenomenaal. De auto wekte veel vertrouwen op de Tianmen Mountain Road en klom moeiteloos de trap op naar Heaven's Gate."



Met de nieuwe PHEV-aandrijflijn kan de Range Rover Sport P400e met een volgeladen accu een afstand tot wel vijftig kilometer volledig elektrisch en emissievrij rijden. Ho-Pin Tung gebruikte de 85 kW (116 pk) sterke elektromotor echter in combinatie met de 221 kW (300 pk) sterke benzinemotor om het eerste deel zo vlot mogelijk af te leggen. Vervolgens demonstreerde de performance-SUV zijn compromisloze terreinkwaliteiten tijdens de klim over de lange trap richting de natuurlijk gevormde rotsboog.

Phil Jones, Land Rover Experience-expert: "This was the hardest Range Rover Sport challenge I’ve ever been involved with because, until we reached the top, we couldn't categorically say we would succeed. By making it to the summit, we've proven the phenomenal capability of the Range Rover Sport plug-in hybrid like never before – with a genuine world first."



De 'Dragon Challenge' is de nieuwste in een reeks spectaculaire uitdagingen die de Range Rover Sport heeft voltooid. Eerder debuteerde de PHEV-versie in een race tegen Keri-anne Payne, tweevoudig wereldkampioen openwaterzwemmen, en duursporter Ross Edgley in het Britse Devon.



Andere hoogtepunten van de Range Rover Sport zijn de recordtijd waarin het model de Pikes Peak heuvelklim voltooide, de snelste tijd die de auto liet noteren voor een passage door de 'Empty Quarter'-woestijn én de afdaling van de 2.170 meter hoge skipiste in de Inferno Downhill Challenge in het Zwitserse Mürren.