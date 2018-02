De nieuwe Ford Transit Connect- en Transit Courier-bedrijfswagens

Ford heeft de eerste details van de nieuwe Transit Connect- en Transit Courier-bedrijfswagens onthuld. Met deze producten staat Ford aan de vooravond van een revolutie, waarbij de commerciële modellen in Europa de komende achttien maanden geheel worden vernieuwd.

De Transit Connect en Transit Courier zijn een belangrijk onderdeel van de nieuwste Transit-familie die uit vier modellen bestaat. Deze maakten Ford tot het best verkopende merk voor bedrijfswagens in Europa, met meer dan 276.000 verkochte voertuigen tussen oktober 2016 en 2017. Dit is een stijging van 8 procent.

De twee nieuwe Transit modellen pronken met hun stijlvolle nieuwe designs, zuinigere aandrijvingen* en geavanceerde technologieën voor bestuurdersassistentie. Ze kunnen besteld worden vanaf de lente van 2018 en worden geleverd vanaf het midden van het jaar.

“De nieuwste Transit-familie van Ford heeft de Europese markt veroverd en we zijn niet van plan onze voet van het gaspedaal te halen”, zegt Hans Schep, general manager, Commercial Vehicles, Ford Europa. “We hebben onze twee kleinere Transits grondig vernieuwd, waardoor ze nu zuiniger, stijlvoller en praktischer dan ooit zijn.”