Ferrari komt met een vierzits SUV

Door de explosief toenemende vraag naar SUV’s en crossovers zijn dit nu de bestverkochte autotypes ter wereld. Niet voor niets hebben merken als Maserati, Alfa Romeo en Bentley onlangs een SUV geïntroduceerd, terwijl Lamborghini en Rolls-Royce binnenkort een SUV zullen presenteren.

Inderdaad, allemaal automerken waarvan je geen SUV verwacht. Maar je kunt tegenwoordig niet meer zonder. Dat geldt in zeker zin ook voor Ferrari. Een van de doelstellingen van Ferrari-baas Sergio Marchionne is om de jaarproductie van 10.000 auto’s te doorbreken en de winst tegen 2022 te verdubbelen. Een SUV-achtig model is hard nodig om die doelstellingen op korte termijn te realiseren.

Natuurlijk, historisch gezien past een SUV niet bij het merk. En een traditionele grote zware SUV zal Ferrari ook nooit bouwen. Denk meer aan een crossover achtige vierzits coupé, de sportiefste ooit, geheel in Ferrari-stijl, met een wat hogere zitpositie en een beul van een krachtbron.

Volgens ingewijden wordt het vijfjarenplan inclusief de komst van een ‘utility vehicle’ begin 2018 bekend gemaakt.