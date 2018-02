Onderzoek naar DNA-dating Lowlands wijst uit: tegenpolen trekken elkaar aan

DNA-samples

De onderzoekers verzamelden op het muziekfestival bruikbare DNA-samples van 77 koppels en 282 vrijgezellen. Teruggekomen in het laboratorium keken ze naar variaties in het DNA in de buurt van het gebied waar de code voor een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem ligt vastgelegd. Want, zo is de gedachte, hoe meer het immuunsysteem van je partner verschilt van het jouwe, hoe beter. Zo krijgt het nageslacht een unieke mix. En hoe iemands immuunsysteem in elkaar zit, pik je onbewust op via lichaamsgeur.

Stelletjes meer verschillend

En die hypothese lijkt te kloppen, legt onderzoeker Karin van der Tuin van de afdeling Klinische Genetica uit. 'We zagen dat het DNA van de stelletjes gemiddeld genomen meer van elkaar verschilde dan dat van twee willekeurige deelnemers aan ons experiment. Om helemaal zeker te weten dat dit verschil niet op toeval berust, hadden we achteraf gezien van meer stelletjes DNA moeten afnemen. Dan hadden we bijvoorbeeld ook kunnen zien of stellen die langer samen zijn of samenwonen, meer van elkaar verschillen.'

Vrijgezellen

Van der Tuin heeft ook goed nieuws voor de vrijgezellen: zij hebben bijna allemaal een mailtje gekregen met hun beste match. 'Dat was nog een heel gedoe, want we moesten rekening houden met leeftijdsrange en geslacht, maar uiteindelijk is het voor bijna iedereen gelukt. We zijn heel benieuwd hoe het hen nu vergaat. Over een paar weken vragen we ze daarom of de match tot een ontmoeting heeft geleid en kunnen we bepalen of degenen met een geslaagde date ook daadwerkelijk degenen zijn met de grootste verschillen in hun DNA.'

DNA-daten de toekomst?

Of DNA-daten het daten van de toekomst is, blijft volgens de onderzoekers moeilijk te voorspellen. Van der Tuin: 'Ons onderzoek laat wel zien dat er mogelijkheden voor zijn. Zeker in een tijd waarin DNA-onderzoek steeds eenvoudiger beschikbaar is en breder toegepast wordt. Maar uiteraard zijn er naast DNA nog veel meer factoren die een rol spelen bij een partnerkeuze.'