Werkstress doet mannen online pesten

Voor dit onderzoek van de KU Leuven en Universiteit Antwerpen werden 90 tweeverdieners gedurende één werkweek twee keer per dag bevraagd. Aan de koppels werd gevraagd hoeveel werkstress ze die dag hadden ervaren (bv. een hoge werkdruk of conflicten met collega’s), hoe ze zich voelden bij hun thuiskomst en welke gedragingen ze online hadden gesteld gedurende de avond (bv. een negatieve reactie online plaatsen of iemand online opvrolijken).

Op de dagen dat ze veel stress ervaarden op hun werk, kwamen zowel mannen als vrouwen kwader thuis. Opvallend is dat mannen zich vervolgens meer agressief uitten online. Mannen die zich kwaad voelden bij hun thuiskomst, rapporteerden meer negatieve handelingen online te hebben gesteld, zoals anderen uitsluiten of beledigen, negatieve comments plaatsen en beschamende foto’s of video’s van iemand doorsturen.

Minder geremd

“Omdat we doorgaans veel waarde hechten aan ons werk en het behoud ervan, lijkt het soms beter om je frustraties tegenover je werk, je collega’s of je baas niet rechtstreeks op het werk te uiten. Een online omgeving kan voor sommigen hierbij een uitweg bieden. Online zijn we niet altijd direct zichtbaar en voelen we ons vaker minder geremd in ons doen en laten. Met andere woorden, online voelen we ons veiliger in het ventileren van onze frustraties en dit blijkt voor mannen meer dan voor vrouwen het geval te zijn”, verklaart Ivana Vranjes.

Deze bevindingen zijn in de lijn met eerder onderzoek dat aantoont dat vrouwen vaker steun opzoeken bij hun vrienden of partner om met de stress om te gaan, terwijl mannen vaker hun emoties opkroppen, wat dan weer op termijn agressief gedrag uitlokt. Het is dus mogelijk dat mannen hun kwaadheid onderdrukken tegenover anderen op het werk of thuis, maar deze vervolgens online van zich afschuiven.

“Deze studie benadrukt de impact die werk kan hebben op ons dagelijks functioneren en zelfs op ons gedrag thuis. Het is daarom belangrijk om genoeg aandacht te besteden aan het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Daarnaast is het aangewezen om mensen te leren hoe ze met hun negatieve gevoelens moeten omgaan, om te beletten dat deze online tegenover anderen geventileerd zouden worden, bijvoorbeeld via online pesterijen.”