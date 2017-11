TU Delft test grafeen in gewichtloosheid in Duitse valtoren

GrapheneX, een team van vier jonge onderzoekers van de TU Delft, doet deze week een reeks experimenten in Duitsland in een gewichtloze omgeving.

'Het doel is om grafeen te testen als materiaal voor een zogeheten lichtzeil, waarmee mogelijk in de toekomst ruimtevaartuigen kunnen worden voortgestuwd. De onderzoekers hopen aan te tonen dat het ultradunne materiaal hiervoor geschikt is', zo meldt de TU Delft maandag.

Zonlicht zeilen

Net zoals een normaal zeil de wind gebruikt om een boot in beweging te brengen, maken lichtzeilen gebruik van zonlicht of het licht van een laser op aarde om een ruimtevaartuig voort te stuwen. ’Als je een lichtzeil wilt maken is het heel belangrijk dat de materialen waarvan je het zeil maakt erg weinig wegen’, zegt Vera Janssen, een PhD-studente die betrokken is bij het GrapheneX-project.’ Grafeen heeft die eigenschap, want het is maar één atoom dik.

Duitse valtoren

Het team test het materiaal deze week in een omgeving die de omstandigheden in de ruimte nabootst: de valtoren van het ZARM in Bremen (Duitsland). Bij de experimenten laten de onderzoekers laserlicht schijnen op vrij zwevende grafeenmembranen. Ze meten daarbij wat er met die membranen gebeurt.

Capsule katapulteren

Om dit soort extreme omstandigheden te creëren, tot maar liefst een miljoenste van de zwaartekracht van de aarde, wordt bij dit experiment een capsule omhoog en omlaag gekatapulteerd in de 146 meter hoge toren, wat leidt tot 9,3 seconden gewichtloosheid. ’De voorzieningen zijn erg indrukwekkend, ik ben vereerd om er gebruik van te mogen maken’, zegt Rocco Gaudenzi, een andere PhD-student die deel uitmaakt van het GrapheneX-team.

GrapheneX voert de experimenten uit in het kader van het programma ’Drop Your Thesis!’ van ESA Education, waarin studenten worden uitgenodigd om ideeën in te dienen voor experimenten in een gewichtloze omgeving.