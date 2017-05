Minister Koenders bezoekt India

Het bezoek is erop gericht om de politieke en economische banden nog verder te versterken. Ook zal Koenders met de Indiase autoriteiten spreken over onder meer de samenwerking op het gebied van veiligheid.

India is voor Nederland een belangrijke politieke en economische partner. De landen delen fundamentele waarden als democratie, rechtsstaat, respect voor mensenrechten en economische vrijheid. Nederland is voor India een belangrijke toegangspoort naar Europa, via de lucht en over zee.

Tijdens het bezoek is er speciale aandacht voor innovatieve manieren waarop Nederland helpt bij waterbeheer en het schoonmaken van Indiase steden. Zo spreekt Koenders in Kerala over samenwerking op het gebied van water. In de miljoenenstad Bangalore, waar Nederland binnenkort een handelskantoor opent, gaat hij kijken bij een afvalverwerkingscentrale. In New Delhi houdt de minister een toespraak voor zakenmensen, studenten, deskundigen van denktanks en vertegenwoordigers van de overheid.

In de hoofdstad van India heeft de minister ook een ontmoeting met zijn Indiase ambtgenoot Sushma Swaraj. Koenders zal met haar spreken over actuele thema’s, regionale politieke ontwikkelingen, nucleaire veiligheid, de inzet voor hernieuwbare energie en de samenwerking tussen Nederland en India. Zo neemt India het stokje van Nederland over als organisator van de Global Conference on Cyber Security. India heeft ruim 450 miljoen internetgebruikers. ‘Cyberveiligheid is daarom van levensbelang voor de Indiase economie’, aldus Koenders.