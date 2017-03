Man werkloos? Vrouw doet extra huishoudelijk werk

Man raakt werkloos. Gaat hij dan meer in het huishouden doen? Ja, de Europese man pakt bij werkloosheid ruim 3 uur extra voor huishoudelijke taken per week.

Opvallend: zijn vrouw, ongeacht of ze wel of niet werkt, gaat bij werkloosheid van haar man óók meer aan het huishouden doen. Ruim een uur extra. “En daarmee blijft de vrouw veel meer in het huishouden doen dan haar man. Zelfs als de man werkloos thuis zit”, concludeert hoogleraar Sociologie Tanja van der Lippe van de Universiteit Utrecht in het tijdschrift Work, Employment and Society.

Hoe gaat dat andersom? Dus als een vrouw werkloos raakt? De Utrechtse sociologe: “Dan gaat zij 4,4 extra uren besteden aan het huishouden. De werkloosheid van zijn vrouw zet de man niet aan tot extra huishoudelijk werk.”

NEDERLANDSE VROUW

Samen met onderzoekers Lukas Norbutas (Universiteit Utrecht) en Judith Treas (University of California) analyseerde Van der Lippe data van de European Social Survey. Bijna 30.000 mensen uit 27 Europese landen en Israël namen zij onder de loep. Uit hun analyse blijkt dat vrouwen sowieso veel meer huishoudelijk werk doen. Bij vrouwen loopt dat uiteen van 12,4 uur per week (Denenmarken) tot 31,2 uur (Oekraïne), bij mannen 4,7 uur (Portugal) tot 16,6 uur (ook weer Oekraïne). De Nederlandse vrouw huishoudt gemiddeld 17,3 uur per week. De Nederlandse man komt nog niet tot de helft van dat aantal: 6,9 uur.

VROUWENWERK

De verdeling van huishoudelijk werk tussen de seksen is dus ongelijk. En bij werkloosheid gaat de vrouw meer extra tijd steken in het huishouden dan een werkloze man doet. Van der Lippe geeft aan dat het niet ondenkbaar is dat vrouwen toch nog altijd hun vrouwelijkheid laten zien door, extra, huishoudelijk werk te doen. “Terwijl mannen hun mannelijkheid juist tonen door het vermijden van wat van oudsher gezien wordt als ‘vrouwenwerk’.”