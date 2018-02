Schaatscoach Anema ondernam poging tot matchfixing bij Spelen van 2014

Anema was coach van Jorrit Bergsma in Sotsji, maar begeleidde ook de achtervolgingsploeg van Frankrijk. In die hoedanigheid zou hij de Nederlandse bondscoach Arie Koops hebben verzocht om de Nederlandse ploeg het rustig aan te laten doen in de eerste ronde van de achtervolging.

Sportkoepel NOC*NSF bevestigt dat schaatscoach Jillert Anema op de Spelen in 2014 in Sotsji over de schreef is gegaan. ''Wij betreuren het zeer dat dit bericht nu naar buiten komt. Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: “Vandaag zou het alleen over de sportieve strijd op het ijs moeten gaan.”

NOC*NSF heeft de Volkskant laten weten dat hetgeen Anema in dat interview met de Volkskant heeft gezegd over de genoemde ploegenachtervolgingswedstrijd, deels klopt.

Daarnaast heeft de sportkoepel kort na afloop van Sochi 2014 besloten door middel van een brief Anema duidelijk te maken dat hij in strijd met de code of ethics heeft gehandeld. Ze heeft in die brief aangegeven het bij deze vaststelling te laten en er vanuit te gaan dat dit gedrag in de toekomst niet meer opnieuw zal voorkomen.