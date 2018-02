Irene Wüst pakt het goud op de 1.500 meter

'Niet vlekkeloos'

Wüst, die haar tijdrit van 1.54.35 naar eigen zeggen 'niet vlekkeloos' noemde, zij doelde daarbij op de eerste baanwissel waarbij zij even moest inhouden om haar tegenstander net voorlangs te laten gaan, was enorm opgelucht toen zij na ongeveer een kwartier wachten na haar rit totdat dan ook de laatste deelnemers de 1.500 meter hadden volbracht maar niet aan de tijd van Wüst konden tippen.

Exact 12 jaar geleden

Toen het goud zeker was zei Wüst dat ze zichzelf voor deze rit 'veel druk had opgelegd'. Het is vandaag dan ook exact 12 jaar geleden toen Wüst haar eerste gouden Olympische medaille behaalde op de Winterspelen in Turijn.

'Laatste OS'

Wüst gaf na afloop wel aan dat dit haart laatste Olympische Spelen zijn. Marrit Leenstra werd op de 1.500 meter derde en behaalde daarmee brons.