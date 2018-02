Koeman nieuwe bondscoach Nederlands elftal

De KNVB heeft overeenstemming bereikt met Ronald Koeman (54) over de aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. Koeman tekende zojuist een contract dat hem met onmiddellijke ingang tot en met het WK 2022 aan Oranje verbindt.

Ook Nico-Jan Hoogma is een verbintenis met de voetbalbond aangegaan. Dankzij de medewerking van Heracles Almelo, waar de 49-jarige Hoogma sinds 1 januari 2007 als algemeen directeur werkt, gaat hij per 1 maart in Zeist aan de slag als directeur topvoetbal. Zijn contract loopt tot 1 juli 2022.