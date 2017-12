Erik ten Hag per 1 januari nieuwe hoofdtrainer van Ajax

Ajax en FC Utrecht hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Erik ten Hag naar Ajax. 'De trainer en Ajax zijn in hoofdlijnen akkoord', zo laat Ajax donderdagmiddag weten. 'Binnenkort tekent Ten Hag een contract van 2,5 jaar, dat ingaat op 1 januari 2018 en afloopt op 30 juni 2020', aldus Ajax.

FC Twente

Erik ten Hag, geboren in Haaksbergen op 2 februari 1970, wordt bij Ajax hoofdtrainer van het eerste elftal. De actieve voetballoopbaan van de op diverse posities inzetbare Ten Hag was van 1989 tot en met 2002. De oud-speler kwam achtereenvolgens uit voor FC Twente, De Graafschap, RKC Waalwijk en FC Utrecht. Met de club uit Doetinchem werd Ten Hag in 1991 ongeslagen kampioen van de toenmalige eerste divisie en met de Enschedese club veroverde hij als aanvoerder de KNVB beker.

Assistent-trainer PSV

Van 1 juni 2002 tot medio 2008 was Ten Hag hoofd opleiding van de Voetbalacademie FC Twente/Heracles Almelo. Van 2009 tot 2012 was hij assistent-trainer bij PSV. In het seizoen 2012/13 was hij trainer van Go Ahead Eagles en promoveerde met die club naar de Eredivisie.

Bayern München

In de zomer van 2013 vertrok de oefenmeester naar Duitsland en had daar de leiding over het beloftenelftal van Bayern München, met wie hij kampioen werd van de regionalliga. Sinds het seizoen 2015/2016 is hij hoofdtrainer van het eerste elftal van FC Utrecht. In zijn eerste jaar bij Utrecht won hij de Rinus Michels Award als beste trainer van Nederland.

