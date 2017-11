Zeker dertien raceauto's crashen

Ongelukken bij autoraces gebeuren wel vaker, maar dit ongeval bij de FIA GT World Cup op Macau dit weekend is er een die de boeken in kan.

Tijdens de kwalificaties raakte een van de snelle auto's de vangrail waardoor het voertuig tot stilstand kwam in een smalle bocht. Omdat de raceauto's elkaar zo op de hielen zaten was er geen remmen meer aan en vlogen zeker dertien van de twintig raceauto's boven op elkaar. Enkele coureurs raakte lichtgewond. De schade aan de voertuigen is groot.