Nederland maakt zich op tegen Denemarken om Europese titel

Straks vindt in Enschede de finalewedstrijd plaats tussen Nederland en Denemarken. Om klokslag 17.00 uur begint in een uitverkocht stadion de wedstrijd voor de felbegeerde Europese titel.

Nederland wist de finale te bereiken door met 3-0 Engeland te verslaan. Denemarken schakelde Oostenrijk uit na strafschoppen.

Fanwalk

Vanuit de Fanzone start ook weer de Fanwalk om 13:45 uur. Onder aanvoering van de Oranjebus maken supporters de feestelijke gang naar het stadion, een wandeling van 4,5 kilometer. De stoet arriveert ruim op tijd voor de wedstrijd bij het stadion.

Reisadvies

In verband met de verwachte drukte wordt supporters met finaletickets geadviseerd op tijd van huis te gaan. Zowel bezoekers van de wedstrijd als de binnenstad kunnen het beste met de trein naar Enschede komen, de NS zet extra treinen in. Automobilisten zien op borden langs de A1 en de A35 informatie over de meest gunstige route.