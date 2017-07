Oranje moet donderdag tegen Engeland

Het Nederlands elftal moet het in de halve finale van het EK vrouwen opnemen tegen Engeland. Gisteren versloegen de Engelsen de Franse met 1-0.

Donderdagavond speelt Nederland tegen Engeland in Enschede de halve finale. Beide landen hebben al hun wedstrijden op het EK gewonnen.

In de andere halve finale in Breda komen Oostenrijk (dat Spanje na penalty's versloeg) en Denemarken in actie. De Deense vrouwen waren zeer verrassend te sterk voor regerend Europees kampioen Duitsland met 2-1.