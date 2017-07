Max Verstappen 5e tijdens GP Hongarije

Tijdens de Grote Prijs van Hongarije is Max Verstappen op een vijfde plaats geëindigd. In de slotfase van de race zat Verstappen erg dicht op Valtteri Bottas die de Limburger net voor wist te blijven.

Tijdens de start kwam Verstappen in de verdrukking in de eerste bocht en reed een stuk over het kunstgras heen. In de tweede bocht wilde Verstappen het goed maken, maar kwam hierdoor in botsing met teamgenoot Daniel Ricciardo. Hierdoor moest de Australiër de wedstrijd voortijdig staken. Verstappen kreeg hiervoor een tijdstraf van 10 seconden.

De Ferrari ’s waren tijdens de race oppermachtig. Sebastian Vettel eindigde als eerste, gevolgd door team genoot Kimi Räikkönen als tweede. Het team van Mercedes heeft nog geprobeerd door Hamilton naar voren te schuiven om de tweede plaats van Räikkönen af te pakken. Omdat dit niet gelukt was, gaf Hamilton de derde plek terug aan teamgenoot Bottas.