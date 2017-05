Feyenoord krijgt pak slaag van Excelsior

Voor de fans en spelers van Feyenoord is de uitwedstrijd tegen Excelsior uitgelopen op een voorlopig uitstel van het vieren van de landstitel.

De voorbereidingen voor het huldigen van de nieuwe landskampioen Feyenoord was al in volle gang. Maandag zou het elftal gehuldigd worden op de Coolsingel, maar dit feestje moet nog even wachten.

3-0 achter in de tweede helft

Gespannen gezichten waren te zien voor aanvang van de wedstrijd tegen de plaatsgenoot Excelsior. In de tweede helft kreeg Feyenoord een flink pak slaag van Excelsior en zette de nummer 1 in de Eredivisie binnen een mum van tijd op een 3-0 achterstand.

Feyenoord speelde stroef

Of het nu de spanning en de druk op de schouders van de spelers van Feyenoord is geweest, maar het elftal speelde stroef en alles wat er maar fout kon gaan ging ook fout.

Rode kaart

Tonny Vilhena liep in de 77e minuut van de wedstrijd tegen een rode kaart aan en moest Feyenoord verder met tien spelers. Reden voor veel supporters om het stadion voor het eindsignaal te verlaten. Vilhena zal de wedstrijd tegen Heracles Almelo moeten missen.

Spelers Excelsior meteen naar binnen

Excelsior laat via een tweet weten dat zij uit veiligheidsoverwegingen de spelers meteen naar binnen hebben gehaald.

Herkansing

Volgende week heeft Feyenoord een herkansing tegen Heracles Almelo. Hier zullen de Rotterdammers moeten winnen omdat Ajax op één punt is genaderd en de landstitel aan hun neus voorbij kunnen zien gaan.