Johan Cruijff Schaal voortaan in stadion landskampioen

Voortaan zal de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal worden gespeeld in het stadion van de regerend landskampioen. 'Tot deze nieuwe opzet heeft de KNVB na overleg met de voetbalclubs besloten', zo laat de KNVB vrijdag weten.

De Nederlandse supercup, vernoemd naar de beste Nederlandse voetballer ooit, vindt vanaf komend seizoen plaats in het stadion van de landskampioen. Bovendien wordt de relatie met de Johan Cruyff Foundation hechter en komt het duel nog meer in het teken te staan van de maatschappelijke kracht van het voetbal. De Johan Cruijff Schaal blijft de officiële start van het Nederlandse voetbalseizoen, maar wint hiermee aan entourage, belangstelling en maatschappelijk initiatief.

Wedstrijd bij de landskampioen

Henk Fraser en Vitesse spelen als bekerwinnaar om de Cruijff Schaal. De wedstrijd vindt niet langer jaarlijks in Amsterdam plaats, maar speelt zich af in het stadion van de landskampioen. De KNVB organiseert deze wedstrijd in nauwe samenwerking met beide clubs, waarbij de kampioen van de Eredivisie en zijn supporters het thuisvoordeel krijgen.

De verwachting is dat de belangstelling voor de Nederlandse supercup hierdoor toeneemt. De bekerwinnaar - in de volgende editie Vitesse - is de bezoekende ploeg en wordt op minimaal net zo’n gastvrije en toegankelijke manier ontvangen als clubs bij de vorige edities van de Johan Cruijff Schaal.