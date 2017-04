Advocaat en Ten Cate in de race voor bondscoachschap

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) Zowel Dick Advocaat als Henk ten Cate zijn in de race voor het bondscoachschap. Beide heren hebben de afgelopen dagen gesproken met de KNVB. De grote vraag lijkt nu: wie van de twee wordt het?

Dick Advocaat

Bijna een kwarteeuw geleden trad Dick Advocaat aan als bondscoach van het Nederlands elftal. In 1992 nam hij het stokje over van Leo Beenhakker. Nu lijkt Advocaat (69) de belangrijkste gegadigde om Oranje opnieuw onder zijn hoede te nemen.

Mocht Advocaat inderdaad weer aan de slag gaan als bondscoach, dan wordt het zijn derde periode als keuzeheer. Daarnaast was hij ook drie periodes actief als assistent-bondscoach (1984-1987, 1990-1992 en 2016). Op de lijst met meeste interlands als trainer van Oranje, staat Advocaat op de tweede plek.

Bob Glendenning

De legendarische Bob Glendenning zat tussen 1923 en 1940 maar liefst 87 keer op de bank als eindverantwoordelijke van Oranje. Om de Engelsman te kunnen evenaren, heeft Advocaat nog 32 interlands nodig. Aanblijven tot minimaal het EK van 2020 is in dat geval noodzakelijk.

Henk ten Cate

De 63-jarige Henk ten Cate lijkt ook voor de belangrijkste klus in zijn leven te staan: bondscoach van Oranje. Eerder werd ook de Duitser Roger Schmidt genoemd, maar de keuze van Van Breukelen lijkt dus te zijn gevallen op een Nederlander.

Ten Cate heeft inmiddels bevestigd dat hij gesprekken heeft gevoerd met de KNVB. Tegen De Telegraaf: "Het klopt dat ik gesprekken heb gevoerd. Een uitstekend gesprek in twee sessies van vier uur. Nee, ik geef geen details, want dat zou ik tamelijk onbeschoft vinden. Ik ben geïnteresseerd en wacht nu rustig af. De KNVB neemt contact met me op."